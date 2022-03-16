Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими буде щоранку о 9.00

https://racurs.ua/ua/n168480-zagalnonacionalna-hvylyna-movchannya-za-zagyblymy-bude-schoranku-o-9-00.html

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Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими у війні проти фашистської росії буде проходити щоранку о 9.00. Відповідний указ сьогодні підписав президент України Володимир Зеленський.

Хвилина мовчання запроваджується з метою вшанування памʼяті всіх українців, які загинули в нашій вітчизняній війні. Про це глава держави повідомив у відеозверненні до співвітчизників.

Сьогодні я підписав важливий указ — про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам’яті всіх українців, які загинули у нашій Вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення росії, через терор, розв’язаний окупантом, — сказав Зеленський.

З його слів, щоранку о 9.00 Україна згадуватиме усіх, хто віддав своє життя: хто воював, а також усіх військових і цивільних, дорослих і дітей.

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Усіх, хто міг би ще жити, якби росія не почала цю війну. Вічна пам’ять кожному, хто загинув за Україну, — підсумував глава держави.

Нагадаємо, 16 березня Офіс генерального прокурора повідомив, що від початку війни військові злочинці рф вбили 103 українських дітей. Щодня під обстрілами окупантів гинуть щонайменше п’ятеро дітей.