Джо Байден, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n168479-rosiya-naklala-sankciyi-ne-na-togo-djo-baydena-detali.html

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Росія, запроваджуючи свої санкції як відповідь на економічну ізоляцію, в якій рф опинилася внаслідок нападу на Україну, схоже, помилково запровадила їх не проти чинного президента США Джо Байдена, а проти його батька, який помер ще у 2002 році.

Про це вчора, 15 березня, сказала на брифінгу речник Білого дому Джен Псакі, котра теж опинилася у російськомк санкційному списку.

Річ у тім, що в санкційному списку, опублікованому міністерством закордонних справ рф, вказано Джозеф Робінетт Байден (Joseph Robinette Biden). Проте чинний американський президент є повним тезкою зі своїм батьком, теж Джозефом Робінеттом Байденом, а тому його повне ім’я має уточнення Jr. — тобто «молодший» (Joseph Robinette Biden Jr.).

Вони, можливо, наклали санкції на його батька, хай земля йому буде пухом, — зазначила Псакі, додавши, що ніхто з тих, хто опинився у російському «санкційному списку», не відчує наслідків таких «санкцій».

Це може вас здивувати, але ніхто з нас не планує туристичних поїздок до Росії й ніхто з нас не має там банківських рахунків, до яких потрібний доступ, — наголосила вона, відповідаючи на запитання журналістів.



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Окрім Джо Байдена у російському санкційному списку опинилися його син Хантер та ще низка чинних та колишніх посадовців. Зокрема: