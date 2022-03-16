Россия наложила санкции не на того Джо Байдена — деталиhttps://racurs.ua/n168479-rossiya-nalojila-sankcii-ne-na-togo-djo-baydena-detali.htmlРакурс
Росія, запроваджуючи свої санкції як відповідь на економічну ізоляцію, в якій рф опинилася внаслідок нападу на Україну, схоже, помилково запровадила їх не проти чинного президента США Джо Байдена, а проти його батька, який помер ще у 2002 році.
Про це вчора, 15 березня, сказала на брифінгу речник Білого дому Джен Псакі, котра теж опинилася у російськомк санкційному списку.
Річ у тім, що в санкційному списку, опублікованому міністерством закордонних справ рф, вказано Джозеф Робінетт Байден (Joseph Robinette Biden). Проте чинний американський президент є повним тезкою зі своїм батьком, теж Джозефом Робінеттом Байденом, а тому його повне ім’я має уточнення Jr. — тобто «молодший» (Joseph Robinette Biden Jr.).
Вони, можливо, наклали санкції на його батька, хай земля йому буде пухом, — зазначила Псакі, додавши, що ніхто з тих, хто опинився у російському «санкційному списку», не відчує наслідків таких «санкцій».
Це може вас здивувати, але ніхто з нас не планує туристичних поїздок до Росії й ніхто з нас не має там банківських рахунків, до яких потрібний доступ, — наголосила вона, відповідаючи на запитання журналістів..
Окрім Джо Байдена у російському санкційному списку опинилися його син Хантер та ще низка чинних та колишніх посадовців. Зокрема:
- екс-держсекретар Гілларі Клінтон;
- держсекретар Ентоні Блікен;
- очільник Пентагону Ллойд Остін;
- глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі;
- радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван;
- директор ЦРУ Вільям Бернс;
- прес-секретар Білого дому Джен Псакі.