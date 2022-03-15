Дефолт россии подкрался незаметно - прогноз от Bloomberg

https://racurs.ua/n168442-defolt-rossii-podkralsya-nezametno-prognoz-ot-bloomberg.html

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Війна в Україні прискорює занепад росії. Видання Bloomberg прогнозує країні-агресору дефолт вже завтра, 16 березня.

Така вірогідність оцінюється приблизно у 70%. Аналітики зазначають, що непогашений борг росії становить 150 млрд дол. 16 березня рф має виплатити відсотки на суму в 117 млн. У виданні прогнозують три сценарії:

росія виплатить борг у доларах і відтермінує дефолт щонайменше до 4 квітня, коли знову треба буде виплачувати відсотки;

росія захоче виплатити борг у рублях. Такий крок заборонений контрактом, тому це теж означатиме невиплату боргу, тобто дефолт;

росія взагалі не здійснить виплату. Тоді запуститься 30-денний пільговий період на оплату боргу, після чого буде оголошено дефолт.

Дефолт означає, що країна не має можливості обслуговувати свої борги та виплачувати відсотки. Це спричинить різку інфляцію, девальвацію рубля та фінансову ізоляцію.

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Тим часом депутат держдуми рф петро толстой заявив, що росія виходить із Ради Європи та планує денонсувати Європейську конвенцію про права людини. Відповідний лист міністра закордонних справ сергія лаврова уже вручили генеральному секретарю організації.

Толстой каже, що це рішення ухвалили «з власної волі», хоча перед цим сама Рада Європи розпочала підготовку до виключення москви зі своїх лав.