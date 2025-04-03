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СБУ разоблачила предателей, продвигающих план «внешнего управления» Украиной
СБУ разоблачила предателей, продвигающих план «внешнего управления» Украинойhttps://racurs.ua/n205307-sbu-razoblachila-predateley-prodvigauschih-plan-vneshnego-upravleniya-ukrainoy.htmlРакурс
Служба безпеки України викрила групу зрадників, які підтримують план владіміра путіна про «зовнішнє управління» Україною. Ці особи переховуються в росії, де вони проголосили себе «легітимною владою» і активно просувають ідею капітуляції України.
Зокрема, лідер угруповання Дмитро Василець, який очолює заборонену партію «Держава», та інші фігуранти брали участь у форумі «єдності» в Москві, де просували ідею створення перехідної адміністрації, яка б контролювала Україну під управлінням росії та США.
До підривної діяльності залучили:
- Валентина Рибіна — адвоката Анатолія Шарія, який підозрюється у державній зраді;
- Олександра Скубченка — «політексперта» з телеканалів Медведчука, який наразі частий гість в ефірах московських пропагандистів;
- Олександра Семенченка — заступника голови забороненої партії «Держава», який раніше проживав у Києві, а зараз ховається в росії;
- колаборанта Павла Оніщенка — очільника прокремлівського об'єднання «Слобожанська січ»;
- пропагандиста Віктора Малафеєва, який крім антиукраїнських виступів на росТБ, збирає «донати» на придбання озброєнь для окупантів;
- проросійського агітатора в Криму Максима Шихалєєва, який ще у 2014 році підтримав захоплення півострова та пішов на співпрацю з рф.
Усі вони створили сайт, що імітує офіційні органи влади України, і організували фейкові «онлайн-референдуми», щоб сфальсифікувати результати голосування.
СБУ повідомила фігурантам про підозру за спроби насильницької зміни державного ладу та захоплення влади. Тривають заходи для притягнення винних до відповідальності.