Зеленский впервые официально заявил о действиях ВСУ в Белгородской области

https://racurs.ua/n205413-zelenskiy-vpervye-oficialno-zayavil-o-deystviyah-vsu-v-belgorodskoy-oblasti.html

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У вечірньому зверненні до українців 7 квітня президент Володимир Зеленський заявив про присутність українських військових у Білгородській області.

Особливо доповідав сьогодні головком Олександр Сирський: фронт, наша присутність на Курщині та наша присутність у Білгородській області. Продовжуємо активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо — війна має повертатися туди, звідки вона прийшла, — сказав Зеленський.

Це перше публічне підтвердження на найвищому рівні щодо перебування українських підрозділів у Білгородській області.

За словами президента України, мета цих дій — захист українських населених пунктів у сусідніх Сумській та Харківській областях, які регулярно зазнають обстрілів.

18 березня Міноборони росії слідом за провоєнними блогерами повідомило, що ЗСУ зробили «спробу вклинення підрозділів ЗСУ на територію росії в західній частині Білгородської області у напрямку населених пунктів Демидівка та Прилісся».

Того ж дня журналісти поставили Зеленському питання, чи проводить Україна операції у Білгородській області. Президент України відповів: