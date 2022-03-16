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Ракурс
В Днепре задержали лиц, снимавших админздания, фото: «Судебно-юридическая газета»

Диверсантов из ОРДО задержали в Днепре (ФОТО)

16 мар 2022, 15:32
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У Дніпрі поліцейські затримали двох чоловіків, які знімали на відео адмінбудівлі органів влади.

Під час перевірки у телефонах вказаних осіб виявили зображення з атрибутами так званої «ДНР». Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Правоохоронці займаються перевіркою затриманих на причетність до скоєння диверсій, — зазначається в повідомленні.

Телефон с символикой террористов, фото: Нацполиция

За інформацією місцевих ЗМІ, інцидент стався вчора, 15 березня, у центрі міста на вулиці Курчатова.



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Поліція закликає громадян повідомляти про виявлення мародерів та підозрілих осіб.

Заступник начальника управління Національної поліції в Дніпропетровській області Володимир Богоніс під час брифінгу сьогодні, 16 березня, повідомив, що впродовж минулої доби до поліції надійшло близько 700 орієнтувань щодо ймовірних диверсійних груп, вісім з яких підтвердилися.

Источник: Ракурс


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