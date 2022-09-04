Рашисты «мобилизовали» луганских шахтеров, а шахты затопили

https://racurs.ua/n174418-rashisty-zatopili-shahty-luganschiny-a-gornyakov-zabrali-na-front-gayday.html

Ракурс

На Луганщині після перемоги над рашистами відновити затоплені шахти та колишні енергозатратні промислові підприємства буде неможливо.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 4 вересня, заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни затопили луганські шахти, а гірників забрали на фронт. Після Перемоги ми не зможемо повноцінно відновити вугільну промисловість області, — наголошує Гайдай. — Треба знати, що ці підприємства були дуже енергозатратними. Зараз окупанти порізали їх на металобрухт.

За словами Гайдая, інші промислові підприємства відновлюватимуться за сучасними стандартами, з відмовою від «радянщини».