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Рашисты «мобилизовали» луганских шахтеров, а шахты затопили

Рашисты затопили шахты Луганщины, а горняков забрали на фронт — Гайдай

4 сен 2022, 16:46
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На Луганщині після перемоги над рашистами відновити затоплені шахти та колишні енергозатратні промислові підприємства буде неможливо.





Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 4 вересня, заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни затопили луганські шахти, а гірників забрали на фронт. Після Перемоги ми не зможемо повноцінно відновити вугільну промисловість області, — наголошує Гайдай. — Треба знати, що ці підприємства були дуже енергозатратними. Зараз окупанти порізали їх на металобрухт.

За словами Гайдая, інші промислові підприємства відновлюватимуться за сучасними стандартами, з відмовою від «радянщини».

Луганщина продовжить розвивати свій промисловий потенціал, — переконаний Гайдай.

Источник: Ракурс


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