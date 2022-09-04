Пожар уничтожил лес на Харьковщине, фото:

https://racurs.ua/n174420-izumskiy-les-v-harkovskoy-oblasti-polnostu-sgorel-gschs.html

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На Харківщині, як показують супутникові знімки, пожежею знищено ліс, розташований на тимчасово окупованій території поблизу міста Ізюм.

Заступник голови ДСНС Харківської області Анатолій Торяник заявив про це в інтерв’ю «Суспільному».

Ми брали інформацію з супутників. Теплове випромінювання, зафіксоване супутниками, — зазначив він. — Ми розуміємо, що у нас немає можливості туди поїхати, подивитися, перевірити. Але ми розуміємо з інформації з супутників, що ізюмського лісу немає, він згорів.

За словами Торяника, так звана «тимчасова адміністрація» не намагалася врятувати ліс.

Джерело: «Суспільне»