«Вагнеровцы» вербуют новых наемников в донецкой колонии — Генштабhttps://racurs.ua/n174422-vagnerovcy-verbuut-novyh-naemnikov-v-doneckoy-kolonii-genshtab.htmlРакурс
Рашисти в ході вторгнення в Україну зіткнулися з проблемою поповнення своїх втрат у живій силі, вирішити яку вони намагаються, зокрема, вербуючи засуджених у закладах позбавлення волі.
Так, у виправній колонії № 124 тимчасово окупованого Донецька представники російської приватної військової кампанії «Вагнер» намагаються вербувати засуджених до складу свого підрозділу. Про це сьогодні, 4 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Крім того, за даними Генштабу, в районі тимчасово окупованого Херсону військовослужбовці 127 полку 1 армійського корпусу рашистів підняли бунт й написали відмову від участі у бойових діях.
Відомо, що однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад цього полку залишився навіть без води, — зазначається в повідомленні. — Частину військовослужбовців забрали представники контррозвідки противника, подальша їх доля невідома.