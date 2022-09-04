Российские войска активно привлекают наемников

https://racurs.ua/n174422-vagnerovcy-verbuut-novyh-naemnikov-v-doneckoy-kolonii-genshtab.html

Ракурс

Рашисти в ході вторгнення в Україну зіткнулися з проблемою поповнення своїх втрат у живій силі, вирішити яку вони намагаються, зокрема, вербуючи засуджених у закладах позбавлення волі.

Так, у виправній колонії № 124 тимчасово окупованого Донецька представники російської приватної військової кампанії «Вагнер» намагаються вербувати засуджених до складу свого підрозділу. Про це сьогодні, 4 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Крім того, за даними Генштабу, в районі тимчасово окупованого Херсону військовослужбовці 127 полку 1 армійського корпусу рашистів підняли бунт й написали відмову від участі у бойових діях.