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Ракурс
Російські війська активно залучають найманців

«Вагнерівці» вербують нових найманців у донецькій колонії — Генштаб

4 вер 2022, 18:59
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Рашисти в ході вторгнення в Україну зіткнулися з проблемою поповнення своїх втрат у живій силі, вирішити яку вони намагаються, зокрема, вербуючи засуджених у закладах позбавлення волі.





Так, у виправній колонії № 124 тимчасово окупованого Донецька представники російської приватної військової кампанії «Вагнер» намагаються вербувати засуджених до складу свого підрозділу. Про це сьогодні, 4 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Крім того, за даними Генштабу, в районі тимчасово окупованого Херсону військовослужбовці 127 полку 1 армійського корпусу рашистів підняли бунт й написали відмову від участі у бойових діях.

Відомо, що однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад цього полку залишився навіть без води, — зазначається в повідомленні. — Частину військовослужбовців забрали представники контррозвідки противника, подальша їх доля невідома.

Джерело: Ракурс


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