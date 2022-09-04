В Україні триває епідемія коронавірусу

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В Україні починається нова хвиля захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив про це в інтерв’ю агентству «Укрінформ».

За словами Кузіна, в Україні поступово зростає захворюваність на COVID-19 та кількість пов’язаних із цим захворюванням госпіталізацій:

наразі зафіксовано 11,5 тис. хворих на коронавірусну хворобу;

в лікарнях перебувають понад 3 тис. хворих на COVID-19 пацієнтів.

Минулого тижня кількість виявлених випадків COVID-19 була меншою — 9,1 тис. Також в останні тижні зріс показник госпіталізацій — із середнього менше ніж 1 тис. за тиждень до 2,6 тис. у позаминулий тиждень та 3,1 тис. зараз.

Це очікувано, вже третій рік поспіль у вересні відбувається підвищення рівня захворюваності на COVID-19, і спадати він почне в березні — квітні, а може, і на початку травня, — зазначив Кузін.

Також щотижня на 10−15% зростає кількість тестувань на COVID-19.

Джерело: «Укрінформ»