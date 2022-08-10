МОЗ заявило про зростання ковід-випадків в Україні. Фото:

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Ракурс

Рівень захворюваності на короронавірус в Україні різко зріс протягом останнього місяця.

Лише за минулий тиждень COVID-19 діагностували у 3 тис. 893 громадян, а це на 40% більше, ніж тижнем раніше. За цей же період через коронавірусну хворобу потрапили до лікарні 1 тис. 763 пацієнтів, а подолали вірус вже 1 тис. 682 українців. На минулому тижні від ковіду померли 16 хворих, а на позаминулому — 14 осіб. Про це глава Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив в ефірі телеканалу «1+1».

За його словами, станом на 10 серпня в Україні були зайняті 4,5% ліжок, виділених для лікування пацієнтів із коронавірусом. Ляшко відзначив, що рівень діагностики захворювання в Україні знаходиться на низькому рівні, бо хворі звертаються до медиків тоді, коли вже потребують госпіталізації.

Міністр закликав українців робити тест на ковід щойно з’являються симптоми захворювання. Отримати направлення на безоплатне ПЛР-тестування або зробити експрес-тест можна у сімейного лікаря.

Нагадаємо, 28 липня МОЗ повідомило, що в Україні виявили новий різновид штаму коронавірусу Омікрон, який називають типом «ВА.5». Сім таких випадків вдалось знайти у Чернівецькій області, але не виключено, що підтип Омікрону вже є в інших регіонах.