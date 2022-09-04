Рашисти шантажують «відмовника» з Туви «боргом» за видані для служби шкарпетки, фото: Ozon.ru

https://racurs.ua/ua/n174417-rashysty-ocinyly-jyttya-vidmovnyka-z-tuvy-v-31-paru-shkarpetok-zmi.html

Ракурс

У рф військова частина, розташована у прикордонній з Монголією Республіці Тува, намагається повернути на службу чоловіка, який відмовився брати участь у війні проти України, обіцяючи «пробачити» видану йому під час служби спідню білизну та шкарпетки.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Instagram пише громадський рух «Нова Тува» з посиланням на дружину «відмовника».

Зазначається, що чоловіка раніше звільнили зі служби, а у військовому квитку поставили червоний штамп, де вказано, що він «схильний до зради». Тепер у нього труднощі з працевлаштуванням, оскільки всі роботодавці перевіряють і військовий квиток.

Коли вийшов наказ про звільнення її чоловікові довелося здати назад у склад військової частини весь одяг, амуніцію, яку він отримував колись під час служби, хоча це за законом вже давно списано, він все це дістав і здав, — зазначають у «Новій Туві».

Проте від нього ще вимагають повернути сім штук трусів та 31 пару шкарпеток, які раніше були видані.

Ці шкарпетки не продаються на ринку та військових магазинах теж немає, — зазначається в повідомленні. — І ось за ці труси і шкарпетки, які давно списані за законом, йому записали борг, і він повинен терміново їх здати.

За словами дружини «відмовника», її чоловікові з військової частини вже тричі телефонували із пропозицією повернутися на службу назад, заявивши «ми тобі все пробачимо — навіть твої шкарпетки та труси, ти відновишся за контрактом, власним коштом поїдеш в Україну».