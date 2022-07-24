1,8 тис. росіян відмовилися воювати, частину з них кинули у підвал в лнр

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1 тис. 800 російських військовослужбовців відмовилися від участі у війні. 234 особи насильно утримують у місті Брянка Луганської області.

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Батькам солдатів у військових частинах розповідають, що там формують якийсь єдиний центр, куди звозять тих, хто відмовився воювати в Україні.

Родич одного із таких солдатів розповів для The Insider, які плани на «відпускників» у командування російської армії. Росіян утримують у жахливих умовах і б’ють, змушуючи повернутися на фронт.

Військове командування рф заявляє, що не причетне до затримання. Родичам кажуть, що контрактників утримують «луганські військові», хоча, за даними родичів, охороною відмовників займається «ПВК Вагнера».

Раніше матері російських військових, які відмовилися воювати в Україні, також розповіли виданню «Настоящее время» про те, що їхніх синів разом із десятками інших солдатів-відмовників незаконно тримають у підвалі в так званій лнр.