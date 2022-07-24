Хоче в українські прем'єри - Джонсон мріє про третю поїздку до України

https://racurs.ua/ua/n173013-hoche-v-ukrayinski-premiery-djonson-mriie-pro-tretu-poyizdku-do-ukrayiny.html

Ракурс

Прем'єр Британії Джонсон хоче здійснити третю поїздку в Україну за час повномасштабного російського вторгнення, щоб побачити Зеленського перед тим, як покине Даунінг-стріт.

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Telegraph пише: прем'єр-міністр відчуває, що «не може просто так піти», бо «відчуває тягар відповідальності за те, що був найбільшим покровителем президента Зеленського».

Він не може просто піти і не переконатись, що світ підтримує його. Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свою посаду, — стверджує джерело видання.

Джонсон відвідав Україну вже двічі після 24 лютого, а його другий візит відбувся лише місяць тому — наступного дня після приїзду чотирьох лідерів країн ЄС.

Минулого тижня після остаточного рішення про відставку Джонсона він зателефонував Зеленському. Британський лідер запевнив колегу у «незмінній рішучості» Британії у підтримці України.

Нагадаємо, що Джонсон був вірним союзником України від початку російського вторгнення.

«Ракурс» розповідав, що британський премʼєр-міністр 23 липня відвідав українських військових на навчаннях у Сполученому Королівстві. Він займався з солдатами на полігоні та пообіцяв підготувати упродовж 4 місяців 10 тис. військових.