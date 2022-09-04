Обама здобу телепремію «Еммі» як «найкращий оповідач»

Барак Обама, фото: Rawpixel

https://racurs.ua/ua/n174416-obama-zdobu-telepremiu-emmi-yak-naykraschyy-opovidach.html

Ракурс

Барак Обама, 44-й президент США, отримав телепремію «Еммі» в номінації «Найкращий оповідач» — за роботу над документальним серіалом Netflix «Наші великі національні парки».

Це п’ятисерійне шоу, в якому представлені національні парки з усього світу, створене продюсерською компанією Барака та Мішель Обами Higher Ground, повідомляє The Guardian.

Барак Обама — другий президент США, який отримав «Еммі». До нього у 1956 році спеціальну нагороду ради керуючих «Еммі» здобув Дуайт Ейзенхауер за свою знакову телевізійну прес-конференцію 1955 року (першу прес-конференцію президента США, яку демонстрували по телебаченню).

Раніше Обама отримав премію «Греммі» за аудіокнигу з двома своїми мемуарами, «Зухвалість надії» та «Земля обітована». Мішель Обама здобула свою власну премію «Греммі» за читання своєї аудіокниги у 2020 році.

Джерело: The Guardian