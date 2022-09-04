Шмигаль анонсував надходження нового траншу Україні. Фото: Денис Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n174415-shmygal-anonsuvav-nadhodjennya-transhu-na-5-mlrd-ievro-vid-ievrosouzu.html

Ракурс

Частина макрофінансової допомоги від Європейського Союзу може надійти Україні вже на наступному тижні.

Євросоюз перерахує транш у розмірі 5 млрд євро у виді довгострокових кредитів. Ця сума допоможе забезпечити стійкість української економіки. Також ці гроші підуть на підтримку Збройних сил України та проходження опалювального сезону. Про це 4 вересня у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Цього тижня ми очікуємо черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 5 млрд євро, — йдеться в заяві.

Шмигаль додав, що восени очікується передача українській армії надсучасної системи ППО німецького виробництва IRIS-T. У Києві очікується, що Німеччина стане одним із лідерів у процесі розбудови української протиповітряної оборони.

Також очільник Кабміну наголосив, що Україні необхідне ще більше важкого озброєння, щоб вибити росіян з окупованих територій. Передані Німеччиною РСЗВ MARS II та САУ Panzerhaubitze 2000 добре показали себе в бою, але Київ сподівається на збільшення постачання зброї.

Нагадаємо, у липні Європарламент Рада Європейського Союзу підтримали надання Україні європейської макрофінансової допомоги на 1 млрд євро. Гроші повинні спрямувати на забезпечення бюджетних потреб та покращення фінансової стабільності в Україні.