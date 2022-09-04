росіяни не прибирають тіла загиблих з-під завалів будинків у Маріуполі. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n174414-rosiyany-ne-prybyraut-tila-zagyblyh-z-pid-zavaliv-budynkiv-u-mariupoli-vlada.html

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Тіла загиблих мирних мешканців знову виявили в окупованому росіянами Маріуполі.

Під завалами одного зі зруйнованих загарбниками будинків знайшли тіла від чотирьох до шести людей. Незаконна влада, яка контролюється москвою, ніяк на це не реагує. Посіпаки рашистів удають, що нічого не відбувається й людей не ховають. Натомість пропагандисти знімають сюжети про «відновлення» міста. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Нові страшні знахідки. Лівобережжя. бул. Морський. Досі не вилучені трупи з-під завалів. Частину трупів просто обглодали собаки, — пише радник мера.

За словами Андрющенка, поряд із будинком, де виявлені тіла загиблих, досі мешкають люди, в таких самих руїнах. Чиновник закликав рашистів поховати тіла, які перебувають під завалами будинку за адресою Морський бульвар, 14.

Нагадаємо, влада Маріуполя заявляла, що лише в братських могилах за офіційними даними в Маріуполі поховано 20−22 тис. осіб, проте це лише попередні дані. В мерії вважають, що Маріуполь за кількістю жертв населення перевищив японські міста Хіросіму та Нагасакі, які у 1945 році зазнали ядерних ударів.