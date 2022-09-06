Укргидрометцентр спрогнозировал распространение радиации при аварии на ЗАЭС

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Можлива аварія на Запорізькій АЕС спричинить поширення радіоактивного забруднення насамперед на південь України, а також території сусідніх Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії. Про це йдеться у новому дослідженні Укргідрометцентру.

Результат моделювання умовного викиду на ЗАЕС з початком о 17:33 (Київ) 4/09/2022 і з тривалістю 15 годин показує, що повітряні маси можуть транспортувати викиди ЗАЕС на південь над територією Запорізької та Херсонської областей і всією територією тимчасово окупованого Криму. Пройшовши над Чорним морем, повітряні маси почнуть переміщатись на захід на територію Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії, — йдеться у повідомленні.

Моделювання переміщення викидів АЕС у разі умовної радіаційної аварії впродовж 72 годин виконали на основі глобального прогнозу погоди. Зазначається, що радіаційна ситуація в зоні спостереження ЗАЕС з 4 серпня по 5 вересня залишалася стабільною.

Нагадаємо, у вересні місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку атомну електростанцію. Очільник агентства Рафаель Гроссі вказав, що на станції перебуватимуть двоє співробітників МАГАТЕ. Фізична цілісність Запорізької АЕС порушена, але системи безпеки працюють задовільно.