Разведка США – россия покупает артиллерийские снаряды в КНДР

https://racurs.ua/n174472-razvedka-ssha-rossiya-pokupaet-artilleriyskie-snaryady-v-kndr.html

Ракурс

росія купує мільйони снарядів для артилерії у Північної Кореї, що вказує на розпач москви. Такий висновок зробила американська розвідка, пише видання The New York Times.

Про закупівлю боєприпасів у КНДР стало відомо за кілька днів після того, як кремль отримав перші партії безпілотників іранського виробництва.

Рішення росії звернутися до Ірану, а тепер і до Північної Кореї, є ознакою того, що санкції та експортний контроль, запроваджені США та Європою, заважають москві поповнювати припаси путінської армії.

Вашингтон надав мало подробиць щодо розсекречених розвідувальних даних про точне озброєння, терміни або розмір партії, замовленої у Пхеньяна. Офіційний представник США заявив, що, окрім ракет малої дальності та артилерійських снарядів, росія спробує закупити додаткове північнокорейське обладнання у майбутньому.

кремль має бути стривожений тим, що йому взагалі доводиться щось купувати в Північної Кореї, — прокоментував Мейсон Кларк, який очолює російську групу в «Інституті вивчення війни».

Будь-яка угода щодо закупівлі зброї у Північної Кореї є порушенням резолюцій ООН, спрямованих на заборону поширення зброї з Пхеньяну.

Військовий експерт Американського інституту підприємництва Фредерік В. Каган вважає, що звернення до Північної Кореї є ознакою того, що росія, схоже, неспроможна виробляти найпростішу техніку, необхідну ведення війни.