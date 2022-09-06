Нехватка разведывательных дронов осложняет действия рф — разведка Британии

https://racurs.ua/n174471-nehvatka-razvedyvatelnyh-dronov-oslojnyaet-deystviya-rf-razvedka-britanii.html

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Армія росії має труднощі з підтримкою запасів безпілотників, що посилюється нестачею компонентів внаслідок міжнародних санкцій.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Відомство наводить свіжі новини про те, що 5 вересня сили рф здійснили 27 вильотів безпілотників над західним берегом Дніпра порівняно із середнім показником 50 впродовж дня у серпні. 21 серпня українські сили повідомили про збиття трьох російських тактичних БПЛА «Орлан-10» за один день.

За останні роки російська доктрина відводить дедалі помітнішу роль безпілотникам, зокрема, з метою виявлення цілей для завдання ударів артилерією. Вони можуть бути вразливі як до кінетичної дії, коли їх безпосередньо збивають, так і до електронних перешкод.

Обмежена доступність розвідувальних безпілотників, ймовірно, погіршує тактичну ситуаційну поінформованість командирів і дедалі більше ускладнює російські операції, — вважають у британському міноборони.

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що політичною метою операції на Донбасі залишається захоплення всієї Донецької області, що дозволить кремлю оголосити про «звільнення» регіону.