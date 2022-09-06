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Потери рф в войне перевалили за 50 тысяч солдат и 440 самолетов и вертолетов
Потери рф в войне перевалили за 50 тысяч солдат и 440 самолетов и вертолетовhttps://racurs.ua/n174470-poteri-rf-v-voyne-perevalili-za-50-tysyach-soldat-i-440-samoletov-i-vertoletov.htmlРакурс
Армія росії втратила у повномасштабній війні проти України вже понад 50 тис. солдат. За останню добу Збройні сили України ліквідували близько 350 російських загарбників.
Про це 6 вересня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Найбільших втрат путінська армія зазнала на Донецькому напрямку.
Захисники України минулої доби збили гелікоптер, дев’ять безпілотників і чотири крилаті ракети. Також знищено дев’ять танків, дві РЗСВ, 25 ББМ і 22 артилерійські системи.
Загальні бойові втрати армії рф з 24 лютого по 6 вересня орієнтовно склали:
особового складу — близько 50 тис. 150 (+350) осіб,
танків — 2077 (+ дев’ять) од.;
бойових броньованих машин — 4484 (+25) од.;
артилерійських систем — 1179 (+22) од.;
РСЗВ — 296 (+ дві) од.;
засоби ППО — 156 од.;
літаків — 236 од.;
гелікоптерів — 207 (+ один) од.;
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 876 (+ дев’ять) од.;
крилаті ракети — 209 (+ чотири);
кораблі/катери — 15 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 3305 (+19) од.;
спеціальна техніка — 109 (+ дві).
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