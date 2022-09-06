Потери рф в войне перевалили за 50 тысяч солдат и 440 самолетов и вертолетов

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Армія росії втратила у повномасштабній війні проти України вже понад 50 тис. солдат. За останню добу Збройні сили України ліквідували близько 350 російських загарбників.

Про це 6 вересня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільших втрат путінська армія зазнала на Донецькому напрямку.

Захисники України минулої доби збили гелікоптер, дев’ять безпілотників і чотири крилаті ракети. Також знищено дев’ять танків, дві РЗСВ, 25 ББМ і 22 артилерійські системи.

Загальні бойові втрати армії рф з 24 лютого по 6 вересня орієнтовно склали: