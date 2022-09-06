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Потери рф в войне перевалили за 50 тысяч солдат и 440 самолетов и вертолетов

Потери рф в войне перевалили за 50 тысяч солдат и 440 самолетов и вертолетов

6 сен 2022, 10:15
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Армія росії втратила у повномасштабній війні проти України вже понад 50 тис. солдат. За останню добу Збройні сили України ліквідували близько 350 російських загарбників.





Про це 6 вересня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільших втрат путінська армія зазнала на Донецькому напрямку.

Захисники України минулої доби збили гелікоптер, дев’ять безпілотників і чотири крилаті ракети. Також знищено дев’ять танків, дві РЗСВ, 25 ББМ і 22 артилерійські системи.

Загальні бойові втрати армії рф з 24 лютого по 6 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 50 тис. 150 (+350) осіб,

  • танків — 2077 (+ дев’ять) од.;

  • бойових броньованих машин — 4484 (+25) од.;

  • артилерійських систем — 1179 (+22) од.;

  • РСЗВ — 296 (+ дві) од.;

  • засоби ППО — 156 од.;

  • літаків — 236 од.;

  • гелікоптерів — 207 (+ один) од.;

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 876 (+ дев’ять) од.;

  • крилаті ракети — 209 (+ чотири);

  • кораблі/катери — 15 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3305 (+19) од.;

  • спеціальна техніка — 109 (+ дві).

Источник: Ракурс


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