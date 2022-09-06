Втрати рф у війні перевалили за 50 тисяч солдат та 440 літаків і гелікоптерів

Втрати рф у війні перевалили за 50 тисяч солдат та 440 літаків і гелікоптерів

https://racurs.ua/ua/n174470-vtraty-rf-u-viyni-perevalyly-za-50-tysyach-soldat-ta-440-litakiv-i-gelikopteriv.html

6 вер 2022, 10:15 999

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