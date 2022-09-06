Байден проти визнання росії державою-спонсором тероризму

https://racurs.ua/ua/n174469-bayden-proty-vyznannya-rosiyi-derjavou-sponsorom-teroryzmu.html

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Президент США Джо Байден заявив, що росію не варто визнавати державою-спонсором тероризму. Таким чином американський лідер відповів на запитання журналістів, чи варто офіційно визнати москву спонсором тероризму.

Ні, — Байден коротко відповів представникам ЗМІ, пише агентство Reuters.

Як відомо, Сенат США наприкінці липня одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає очільника Державного департаменту Ентоні Блінкена оголосити росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні. Після ухвалення в Сенаті аналогічний законопроект до Палати представників подала група конгресменів від Демократичної та Республіканської партій.

Водночас Держдепартамент США неофіційно вказав на ризики й негативні наслідки ухвалення такого рішення. Раніше росія пригрозила США розривом дипломатичних відносин у разі визнання державою-терористом.

Наразі до переліку країн-спонсорів тероризму входять чотири держави: Куба, Північна Корея, Іран і Сирія.