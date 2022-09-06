Армія рф розміщує військову техніку в храмах УПЦ МП і дитсадках — Генштаб

https://racurs.ua/ua/n174468-armiya-rf-rozmischuie-viyskovu-tehniku-v-hramah-upc-mp-i-dytsadkah-genshtab.html

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Повномасштабна війна росії проти України триває. Армія воєнних злочинців рф розміщує війська і техніку у дитячих садках та церквах УПЦ МП. Про це 6 вересня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ворог розміщує особовий склад і військову техніку у дитячих садках (Верхній Рогачик), храмах московського патріархату (Червоний Маяк) в Херсонській області, а також використовує Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області, як польовий шпиталь, — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Наші захисники успішно відбили спроби наступу загарбників в районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака. Авіація ЗСУ завдала понад 30 ударів, спрямованих на ураження ворога. Вражено декілька взводних опорних пунктів, близько п’яти позицій зенітних ракетних комплексів та артилерійську батарею противника.

Водночас росіяни завдали три ракетних та понад 35 авіаційних ударів, здійснили близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також армія рф продовжувала обстрілювати військову та цивільну інфраструктуру, а саме: