Контрнаступ ЗСУ відчутно послаблює можливості росії на півдні — ISW

https://racurs.ua/ua/n174467-kontrnastup-zsu-vidchutno-poslabluie-mojlyvosti-rosiyi-na-pivdni-isw.html

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Контрнаступ Збройних сил України відчутно послаблює логістичні та адміністративні можливості росії на окупованому півдні. Про це повідомляє американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

Контрнаступальні дії також мають «радіаційний» вплив на російську окупаційну владу. Призначений російськими військовими так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області» кирило стремоусов заявив, що псевдореферендум про приєднання Херсонщини до росії буде «поставлений на паузу». Пізніше колаборант заперечив ці слова. Обидві заяви стремоусова вказують на високий рівень дезорганізації всередині окупаційних режимів через контрнаступ ЗСУ.

Українські сили мають намір поступово зводити нанівець російські тактичні та оперативні можливості в Херсонській області, що, ймовірно, вплине на адміністративні та бюрократичні можливості окупаційних чиновників.

ISW зазначає, що український спецназ провів обмежену операцію проти російської бази ФСБ в районі Енергодара. Також аналітики «Інституту вивчення війни» вказують, що українські військові зберігали оперативне мовчання щодо перебігу контрнаступу, але повідомляли про руйнацію російських наземних ліній зв’язку (GLOC) у центрі Херсонської області.