Российские чиновники едут в лнр и днр за «длинным рублем» и карьерой — «Медуза»

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Ракурс

Робота на окупованих територіях України перетворилася на соціальний ліфт для російських чиновників.

Російське видання «Медуза» пише про роботу колаборантів та російських чиновників на окупованих територіях України.

Наразі росія активно призначає своїх чиновників на «посади» на окупованих територіях України. Зокрема, лише в так званому уряді «днр» працює шестеро чиновників із росії, а очолює його колишній голова департаменту російського міністерства промисловості віталій хоценко.

З початку літа 2022 року чиновники з Росії масово займають керівні посади у самопроголошених недореспубліках лднр, а також у «військово-цивільних адміністраціях» на територіях областей України, окупованих рашистами.

За підрахунками «Медузи», найбільше «варягів» з росії працює у Донецьку. Відразу шестеро з 24 урядовців самопроголошеної республіки приїхали на роботу в днр нещодавно. Крім хоценка, його заступником став євген солнцев, який до цього працював помічником російського міністра будівництва та ЖКГ. Міністр освіти фейкового утворення — ольга колударова, яка працювала в російському міністерстві освіти (а раніше в адміністрації Удмуртії).

В уряді самопроголошеної лнр вихідців з росії трохи менше. Керує кабінетом міністрів місцевий чиновник сергій козлов. Однак його заступником було призначено колишнього віце-губернатора з політики Курганської області василя кузнєцова, а міністром освіти — колишнього проректора Севастопольського університету Івана Кусова, який раніше викладав у МДУ.

Отримують російські «варяги» й менш значущі посади.

Останнім часом на тлі підготовки до «референдумів» призначень російських чиновників стає більше. Усе через те, що у рф не довіряють місцевим колаборантам, а також через те, що багато людей на окупованих територіях не хочуть співпрацювати з місцевими колаборантами.

Джерела видання кажуть, що після «референдумів» про приєднання до росії своїх посад можуть позбутися навіть ватажки «лнр» та «днр» — їх усіх замінять на росіян.

Співрозмовники «Медузи» підкреслили, що від пропозиції Кремля про роботу на захоплених територіях України «майже неможливо відмовитися»:

Один із чинних глав «урядів» їхати не дуже хотів, але йому швидко дали зрозуміти, що якщо він відмовиться, то шанси на подальше кар'єрне зростання у нього різко знижуються. Він зрозумів.

Джерела «Медузи» зазначили, що в основному працювати на окупованих територіях їдуть саме «кар'єрно-мотивовані» чиновники, які розраховують у майбутньому швидко просунутися російською вертикаллю влади.

У Кремлі заохочують російських чиновників їхати на окуповані території України великими зарплатами. Однак так само їм чітко дають зрозуміти, що це не добровільно, а примусово. Російським чиновникам кажуть, що поїздки в Україну допоможуть їм згодом у карʼєрному зростанні.

Попрацювати у фейкових угрупованнях в Україні — це справді шанс розбагатіти. За даними близьких до ап рф джерел «Медузи», «варяги» з рф можуть отримувати вдвічі-втричі більше, ніж у росії: