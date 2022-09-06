"Мертвые" поднялись и ушли - в сети появился весь ролик с "ликвидированным" десантом ВСУ на ЗАЭС

https://racurs.ua/n174503-mertvye-podnyalis-i-ushli-v-seti-poyavilsya-ves-rolik-s-likvidirovannym-desantom-vsu-na-zaes.html

Ракурс

Росіяни сфальсифікували ролик із буцімто знищеним десантом ЗСУ, який нібито висадився на Запорізькій АЕС 1 вересня.

Заради виправдання вбивств та недопуску місії МЕГАТЕ на АЕС росіяни запустили фейк, що в районі Енергодару нібито відбулася висадка українського десанту, а по місту «працює авіація».

Московити стверджували, що український десант «на баржах, човнах та катерах переправився через Дніпро та спробував захопити Запорізьку АЕС», але окупанти нібито знищили українські підрозділи. Як доказ московити показували відповідне відео.

Історія була настільки безглуздою, що над нею відверто потішалися навіть російські блогери та військові журналісти.

Тоді російські пропагандисти як доказ опублікували відео, на якому нібито були ті самі мертві українські диверсанти, що лежали на березі.

Український блогер Денис Казанський 6 вересня розповів, що «якийсь жартівник злив відео з „мертвими українськими диверсантами“ у Телеграм цілком.

Казанський порадив обов’язково додивитися його до кінця. Як виявилося в кінці ролика „мертві“ десантники» підводяться і обтрушуються.