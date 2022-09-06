Совбез ООН собрался по требованию рашистов заслушать ситуацию на Запорожской АЭС

https://racurs.ua/n174502-sovbez-oon-sobralsya-po-trebovaniu-rashistov-zaslushat-situaciu-na-zaporojskoy-aes-translyaciya.html

Ракурс

У Нью-Йорку 6 вересня розпочалося засідання Ради Безпеки ООН, яке вчергове ініціювала росія через обстріли тимчасово окупованої Запорізької АЕС нібито українськими військовими.

Очікується, що на Радбезі виступлять генсек ООН Гутерреш та гендиректор МАГАТЕ Гроссі. Засідання триватимуть два дні.

«Ракурс» повідомляв, що сьогодні МАГАТЕ оприлюднило звіт за підсумками своєї місії на ЗАЕС на початку вересня.

Члени місії бачили російські військові вантажівки на першому поверсі машинних залів першого та другого енергоблоків, а також під естакадами, які з'єднують реактори. МАГАТЕ також зафіксувало пошкодження дорожнього покриття, стін і вікон різних будівель.