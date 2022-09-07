Венгрия согласилась продлить санкции против рф без снятия запрета на выдачу виз трем российским олигархам

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Угорщина погодилась підтримати продовження санкцій проти росії без зняття заборони на видачу віз трьом російським олігархам Алішеру Усманову, Віктору Рашнікову і Пєтру Авену, повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

Схоже, у нас угорський розворот! Угорщина щойно повідомила послам ЄС, що вони погодяться продовжити санкції на шість місяців, але порушать це питання у робочих групах, коли у березні буде наступне продовження, — повідомив Йозвяк.

Угорщина намагалася ускладнити процес продовження санкцій проти росії, запропонувавши виключити зі списку санкцій трьох російських магнатів. Цей крок нібито розлютив інші країни ЄС, які добре пам’ятають, як угорський лідер Віктор Орбан кілька місяців тому заважав ввести ембарго на російську нафту, повідомило Politico.

Інформацію про пропозицію Угорщини видання отримало від неназваних європейських дипломатів.

ЄС має ухвалити рішення про продовження санкцій у першій половині вересня. Досі це вважалося чистою формальністю. Наскільки зараз пропозиція Угорщини може стати на заваді, поки неясно.

Окрім вилучення зі списку Усманова, Авена та Рашнікова, Будапешт також просить зробити виняток для гуманітарних організацій, щоб вони могли вести справи з деякими російськими банками, які нині перебувають під санкціями.

Посли ЄС мають обговорити питання 7 вересня. Дію санкційного списку можна продовжити лише одноголосним схваленням.