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россия обходит запрет заходить в порты ЕС, ее танкеры возят нефть в Европу - санкции против рф

россия обходит запрет заходить в порты ЕС, ее танкеры возят нефть в Европу — санкции против рф

8 сен 2022, 10:10
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Країни ЄС у квітні 2022 року відмовилися обслуговувати російські судна у своїх портах. А це означає, що російські танкери з російською нафтою та нафтопродуктами вже п’ятий місяць не мають права заходити в порти країн Європейського союзу.





Утім, російські танкери активно курсують у Чорному морі: виходять із портів завантаженими, а повертаються порожніми. «Схеми» виявили, що російські танкери все одно експортують нафтопродукти у Європу, перевантажуючи їх на судна під прапорами країн ЄС.

Це відбувається у Чорному морі поблизу Румунії.

Журналісти виявили обхідні шляхи постачання російських нафтопродуктів у країни Євросоюзу морем та дослідили, хто з російських олігархів може отримувати від цього надприбутки. «Схеми» проаналізували маршрути російських наливних суден у Чорному морі. І виявили, зокрема, дві налагоджені схеми.

Перша полягає в тому, що наповнені російські танкери виходять з російських портів, зупиняються у Чорному морі поблизу Румунії, а там відбувається перевантаження на судна під прапорами країн ЄС, які доставляють нафтопродукцію у порти інших країн, включно з країнами Євросоюзу.

У другу схему залучений танкер-накопичувач з великою місткістю, який регулярно наповнюють російські танкери. А він своєю чергою перевантажує нафту чи нафтопродукти на інше судно. І вже це судно або заходить в європейський порт і розвантажується, або продовжує «естафету», і в порт країни ЄС заходить аж четверте судно у цьому ланцюжку.

Источник: Ракурс


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