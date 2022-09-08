Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
росія обходить заборону заходити в порти ЄС, її танкери возять нафту в Європу

росія обходить заборону заходити в порти ЄС, її танкери возять нафту в Європу (ВІДЕО)

8 вер 2022, 10:10
999

Країни ЄС у квітні 2022 року відмовилися обслуговувати російські судна у своїх портах. А це означає, що російські танкери з російською нафтою та нафтопродуктами вже п’ятий місяць не мають права заходити в порти країн Європейського союзу.





Утім, російські танкери активно курсують у Чорному морі: виходять із портів завантаженими, а повертаються порожніми. «Схеми» виявили, що російські танкери все одно експортують нафтопродукти у Європу, перевантажуючи їх на судна під прапорами країн ЄС.

Це відбувається у Чорному морі поблизу Румунії.

Журналісти виявили обхідні шляхи постачання російських нафтопродуктів у країни Євросоюзу морем та дослідили, хто з російських олігархів може отримувати від цього надприбутки. «Схеми» проаналізували маршрути російських наливних суден у Чорному морі. І виявили, зокрема, дві налагоджені схеми.

Перша полягає в тому, що наповнені російські танкери виходять з російських портів, зупиняються у Чорному морі поблизу Румунії, а там відбувається перевантаження на судна під прапорами країн ЄС, які доставляють нафтопродукцію у порти інших країн, включно з країнами Євросоюзу.

У другу схему залучений танкер-накопичувач з великою місткістю, який регулярно наповнюють російські танкери. А він своєю чергою перевантажує нафту чи нафтопродукти на інше судно. І вже це судно або заходить в європейський порт і розвантажується, або продовжує «естафету», і в порт країни ЄС заходить аж четверте судно у цьому ланцюжку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів