В разгар бойни в Украине россияне требуют признать блокаду Ленинграда "геноцидом советского народа"

https://racurs.ua/n174552-v-razgar-boyni-v-ukraine-rossiyane-trebuut-priznat-blokadu-leningrada-genocidom-sovetskogo-naroda.html

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Прокуратура Санкт-Петербурга направила до суду позов із вимогою визнати блокаду Ленінграда злочином проти людяності, воєнним злочином та геноцидом радянського народу.

Це зроблено за дорученням генпрокурора рф Ігоря Краснова. В генпрокуратурі терористичної федерації вважають, що за час блокади «німецько-фашистськими загарбниками та їхніми посібниками винищено більше одного мільйона радянських громадян».

Водночас у ході Нюрнберзького процесу, що пройшов у період 1945−1946 років, правова оцінка знищення жителів Ленінграда шляхом його блокади, у тому числі створення умов для виникнення в місті голоду, не дана, — заявила генпрокуратура рф.

Заяву подали до Санкт-Петербурзького міського суду.

Військова блокада Ленінграда німецькими, фінськими та іспанськими військами під час Другої світової війни. Вона тривала з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року (блокадне кільце було прорване 18 січня 1943 року) — 872 дні.

За час блокади населення міста потерпало від голоду, артилерійських обстрілів та бомбардування. Зв’язок з радянським тилом забезпечувався авіацією та через Ладозьке озеро, яке перебувало поза межами досягання німецької артилерії, але його пропускна спроможність була недостатньою.

Це призвело до смерті сотень тисяч цивільних: за час блокади в Ленінграді померло понад 641 тис. цивільних, десятки тисяч померли вже після того як були вивезені на «Велику землю».