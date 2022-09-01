Польша потребует репарации от Германии за Вторую мировую - Варшава оценила убытки

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Польща офіційно вимагатиме від Німеччини репарацій за Другу світову війну.

Про це заявив 1 вересня, у 83-ю річницю початку Другої світової, лідер правлячої партії «Право і справедливість» (PiS) Ярослав Качиньський.

Він презентував у Варшаві доповідь про втрати, яких зазнала Польща внаслідок агресії та німецької окупації під час Другої світової війни.

Качиньський визнав, що очікує негативної реакції німецької влади на це рішення, але підкреслив, що «за такі справи часом треба боротися багато років».

Отож, за підрахунками поляків, втрати країни становлять 5,2 млн осіб, матеріальні втрати — 797,4 млрд злотих, культурні цінності — 19,3 млрд злотих, банківські втрати 89,3 млрд злотих. При цьому страхові втрати становлять 34,8 млрд злотих.

Загальна сума збитків оцінена у 6 трлн 220 млрд 608 ммлн злотих (1,32 трлн дол.).

1 вересня 2019 року президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв виставити рахунок за збитки, спричинені Другою світовою війною. Тоді він сказав, що репараційні виплати з боку Німеччини є «питанням відповідальності і моралі».

У 2017 році в Польщі створили парламентську комісію з репарацій.

Польський прем'єр Матеуш Моравецькій тоді також робив подібну заяву. Він, зокрема, заявив, що Німеччина під час війни знищила щонайменше 1 тис. польських сіл.

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч скаржився на «брак фундаментальної справедливості» в питанні репарацій країнам, які постраждали від дій Німеччини.

У 2017 році комісія з репарацій оцінила завдані Німеччиною збитки у 48,8 млрд дол. Однак менш ніж через рік в сеймі прийшли до висновку, що суму репарацій потрібно збільшити в кілька разів. У березні 2018 року ця сума збільшилася до 850 млрд дол. Через три тижні Польща знизила репараційні претензії до Німеччини на 300 млрд, але незабаром влада знову перерахувала цю суму.

Німці, визнаючи свою відповідальність за руйнування, заперечують необхідність нових виплат. Вони посилаються на резолюцію польського сейму від 1953 року. У цьому документі Варшава визнавала, що ФРН виконала всі свої зобов’язання щодо виплати збитків. У 1991 році Берлін і Варшава підписали нову угоду про добросусідство, у якій було остаточно врегульовано питання компенсацій. Тоді Німеччина виплатила Польщі 1,3 млрд євро.

Слід додати, що репараційні претензії до Німеччини висуває також Греція. Афіни ще декілька років тому вислали Берліну офіційну вимогу, але останній відкидає таку можливість.