Госсекретарь США Блинкен внезапно прибыл в Киев

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Ракурс

Держсекретар США Ентоні Блінкен 8 вересня прибув з неоголошеним візитом до Києва.

Про це повідомляє французьке інформаційне агентство AFP.

Інформацію про неоголошений візит держсекретаря Блінкена до Києва підтвердив «Суспільному» речник Офісу президента Никифоров. За його словами, планується зустріч Блінкена та Володимира Зеленського.

Як повідомляє Associated Press, Блінкен має оголосити про новий пакет допомоги на суму понад два мільярди доларів для України та інших європейських країн, яким «потенційно може загрожувати росія в майбутньому».

#UPDATE Secretary of State Antony Blinken has made a surprise trip to Kyiv as the United States unveiled nearly $2.7 billion in new military support to Ukraine and neighbours to face Russia pic.twitter.com/uXqZDZNkaT — AFP News Agency (@AFP) September 8, 2022

Уранці 8 вересня на американській військовій авіабазі «Рамштайн» у Німеччині розпочалася чергова зустріч із питань оборонної підтримки України. У ній беруть участь міністри оборони та високопоставлені військові близько 50 країн.

Пентагон сьогодні повідомив, що президент Сполучених Штатів Джо Байден схвалив новий пакет допомоги США Україні на 675 млн дол.