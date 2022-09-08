Взорвался первый из топ-5 гауляйтеров Мелитополя - Федоров

https://racurs.ua/n174564-u-doma-pervogo-iz-top-5-gaulyayterov-melitopolya-progremel-vzryv-fedorov.html

Ракурс

Біля будинку псевдокерівника комунального підприємства «Водоканал» Юрія Онищука сьогодні близько 6.00 пролунав вибух. Про це повідомили мер Мелітополя Іван Федоров.

Український чиновник нагадав, що колаборант запам’ятався мелітопольцям цілим послужним списком махінацій:

Розгромив та розікрав приміщення ЖЕКів під час передачі майна до КП «Житломасив» у 2016 році.

Заборгував своїм співробітникам понад 2 млн. грн. зарплати.

Як депутат брав участь в організації фейкової підвальної сесії у бізнес-центрі колаборанта та свого шефа Балицького.

Регулярно на пару з Данильченко зривав сесійні засідання Мелітопольської міської ради.

Активно допомагає в організації псевдореферендуму.

Точніше сказати, допомагав. Кажуть неабияк злякався після вибухів. Але щонайменше така ж участь чекає на кожного любителя «руского міра» і фейкових референдумів, — написав у Телеграм Федоров.

Нагадаємо, сьогодні у Мелітополі вибухнув штаб руху «Ми разом із росією», організованого російською партією «Єдина росія».

Водночас Мелітопольська міська рада ухвалила рішення про арешт майна тих, хто займається підготовкою до псевдореферендуму. Це стосується всіх: як агітаторів і членів фейкових виборчкомів, так і гауляйтерів. Окрім цього, особи, які сприяють проведенню псевдореферендуму, обов’язково будуть притягнуті й до кримінальної відповідальності згідно зі статтею Кримінального кодексу про колабораціонізм.