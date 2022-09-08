Контрнаступление ВСУ — Украина освободила более 20 населенных пунктов на Харьковском направлении

https://racurs.ua/n174563-kontrnastuplenie-vsu-ukraina-osvobodila-bolee-20-naselennyh-punktov-na-harkovskom-napravlenii.html

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Українські підрозділи звільнили понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку. Наразі військові частини ЗСУ вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км.

Про це 8 вересня офіційно повідомили у Генштабі ЗСУ.

В рамках проведення оборонної операції на Харківському напрямку з метою відновлення втрачених територій від початку тижня Збройні сили України у взаємодії з підрозділами Національної гвардії та іншими силовими структурами ведуть активні дії на визначених напрямках. Наразі військові частини вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Тривають фільтраційні дії в низці населених пунктів. В ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів, — повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

Тим часом російські Телеграм-канали дуже сильно переймаються тим, що українські війська можуть бути вже за 2 км від Куп’янська.

8 вересня окупаційно-колаборантська влада Харківщини повідомила про початок евакуації населення з цього райцентру Харківщини.