В сводке Генштаба впервые намекнули на наступление возле Балаклеи, Минобороны шутит об ударах по Крыму

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Ракурс

У зведенні Генштабу ЗСУ вперше з’явився натяк на наступ у районі Балаклії.

Серед населених пунктів, за якими в останню добу завдавала ударів російська артилерія, згадано село Байрак, яке, за інформацією багатьох джерел, українські частини зайняли в ході нинішнього наступу на місто та його околиці.

Співавтор відомого блогу Oryx, який веде список втрат російської армії в Україні, заявив, що за останні дві доби армія росії втратила щонайменше 76 одиниць техніки та артилерії. За його словами, до списку внесено лише ті втрати, що підтверджуються фото-або відеоматеріалами.

У ранковому зведенні Генштабу з фронтів повідомляється, що ЗСУ обстріляли скупчення окупантів і техніки на території аграрного підприємства «Україна» в селі Солодководне Запорізької області. Там ворог зазнав значних втрат.

Українські війська успішно відбили атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Камʼянка.

Авіація ЗСУ за підтримки наземних сил завдала понад 30 ударів по опорних пунктах і місцях зосередження військ росії. Збито два літаки Су-25, гелікоптери Ка-52 та Мі-24, а також пʼять безпілотників.

Українська артилерія знищила командний пункт росіян і склад паливно-мастильних матеріалів.

Тим часом Міністерство оборони України оптимістично натякнуло про можливі удари ЗСУ по окупованому Криму:

Синоптики кажуть, що в Криму буде дуже спекотно. Пора російським загарбникам готуватися до запливу. Щоб доплисти до Сочі чи Єйська, потрібно багато сил. До речі, до Книги рекордів Гіннеса може бути включений новий рекорд щодо найдовшого плавання у відкритій воді.

Нагадаємо, що Інститут вивчення війни у звіті за 7 вересня написав, що українські війська під Балаклією просунулися на 20 км углиб російських позицій та контролюють 400 кв. км території.

ЗСУ на південному сході Харківської області, ймовірно, використовують перекидання російських військ на Південну вісь для проведення авантюристичного, але дуже ефективного контрнаступу на північний захід від Ізюму, — йдеться у звіті.

Також експерти вважають, що українські сили використали тактичну раптовість. Російське угруповання в цьому районі, ймовірно, було недостатньо укомплектоване через попередні розгортання російських військ для захоплення решти Донецької області та підтримки південного напрямку.

А президент Зеленський у виступі увечері 7 вересня розповів про «хороші новини з Харківщини».