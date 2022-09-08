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Ракурс
США поставили Украине снаряды с точностью попадания до двух метров

США поставили Украине снаряды с точностью попадания до двух метров

8 сен 2022, 15:12
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США поставили Україні найточніші артилерійські снаряди Excalibur.





Ці надточні снаряди мають GPS-наведення та здатні вражати на відстані 40,5 км. Раніше про них не оголошувалося, повідомляє Bloomberg.

Офіційно про надання такого виду озброєння у Пентагоні не повідомляли. Приємно, коли бази росіян дізнаються про це першими.

Excalibur — зброя із супутниковим наведенням, яка може вражати ціль на відстані до 70 км від місця пуску. При тому точність влучання — до двох метрів.

Видання пише, що Міноборони США вперше визнало про постачання Збройним силам України цього снаряду.

Ця зброя вперше була використана в Іраку у 2007 році під час резонансного вбивства лідера Аль-Каїди Абу Джура та його соратників.

Снаряди застосовуються під час ведення вогню зі 155-мм гаубиць. Завдяки надточності снаряд здатен вражати ціль з першого пострілу. У такий спосіб зменшується кількість необхідних пострілів і побічний збиток.

Міністерство оборони США оголосило 8 вересня про надання додаткової військової допомоги Україні на суму у 675 млн дол.

8 вересня президент США Джо Байден проведе розмову з низкою міжнародних лідерів, щоб обговорити подальшу підтримку України.

Источник: Ракурс


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