МВД показало фото масштабных учений на границе с беларусью

https://racurs.ua/n174561-mvd-pokazalo-foto-masshtabnyh-ucheniy-na-granice-s-belarusu.html

Ракурс

На Житомирщині, Рівненщині та Волині тривають тактико-спеціальні навчання підрозділів Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції спільно з Силами територіальної оборони ЗСУ.

Навчання «Північний буревій — 2022» проводять в регіонах, які межують з білоруссю, 8 вересня відпрацьовувалася активна фаза навчань.

Правоохоронці та військові відпрацьовують питання інженерного облаштування оборонних позицій, а саме мінування територій. Підрозділи спільно тренуються проводити визволення територій від сил і засобів противника та відбивати його контрнаступальні дії.

Разом з основними навчальними маневрами, підрозділи спеціального призначення також відпрацьовують виявлення, блокування та ліквідацію збройних груп та диверсійно-розвідувальних груп.

Нагадаємо, що білорусь 8 вересня розпочала навчання з відпрацювання «бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником». Тренуватимуться на полігоні поблизу Бреста, а також у Мінській та Вітебській областях, повідомив представник Генштабу Олексій Громов.

Навчання відбудуться безпосередньо поблизу кордону з Україною. Ймовірно, відпрацьовуватиметься умовне захоплення частини території України. Йдеться про прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Навчання продовжаться з 8 по 14 вересня.