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Ракурс
МВС показало фото масштабних навчань на кордоні з білоруссю

МВС показало фото масштабних навчань на кордоні з білоруссю

8 вер 2022, 15:00
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На Житомирщині, Рівненщині та Волині тривають тактико-спеціальні навчання підрозділів Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції спільно з Силами територіальної оборони ЗСУ.





Навчання «Північний буревій — 2022» проводять в регіонах, які межують з білоруссю, 8 вересня відпрацьовувалася активна фаза навчань.

МВС показало фото масштабних навчань на кордоні з білоруссю

Правоохоронці та військові відпрацьовують питання інженерного облаштування оборонних позицій, а саме мінування територій. Підрозділи спільно тренуються проводити визволення територій від сил і засобів противника та відбивати його контрнаступальні дії.

МВС показало фото масштабних навчань на кордоні з білоруссю

Разом з основними навчальними маневрами, підрозділи спеціального призначення також відпрацьовують виявлення, блокування та ліквідацію збройних груп та диверсійно-розвідувальних груп.

Нагадаємо, що білорусь 8 вересня розпочала навчання з відпрацювання «бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником». Тренуватимуться на полігоні поблизу Бреста, а також у Мінській та Вітебській областях, повідомив представник Генштабу Олексій Громов.

Навчання відбудуться безпосередньо поблизу кордону з Україною. Ймовірно, відпрацьовуватиметься умовне захоплення частини території України. Йдеться про прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Навчання продовжаться з 8 по 14 вересня.

Джерело: Ракурс


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