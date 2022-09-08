Ракурсhttps://racurs.ua/
Армія білорусі зібралася відпрацьовувати захоплення частини території України
Армія білорусі зібралася відпрацьовувати захоплення частини території Україниhttps://racurs.ua/ua/n174551-armiya-bilorusi-zibralasya-vidpracovuvaty-zahoplennya-chastyny-terytoriyi-ukrayiny.htmlРакурс
білорусь 8 вересня розпочала навчання з відпрацювання «бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником».
Тренуватимуться на полігоні поблизу Бреста, а також у Мінській та Вітебській областях, повідомив представник Генштабу Олексій Громов.
Навчання відбудуться безпосередньо поблизу кордону з Україною. Ймовірно, відпрацьовуватиметься умовне захоплення частини території України.
Йдеться про прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей.
Навчання продовжаться з 8 по 14 вересня, йдеться в офіційному повідомленні міноборони рб.
Про ці навчання білорусів раніше повідомляли у Генштабі ЗСУ.
24 серпня білоруський диктатор олександр лукашенко привітав українців з Днем незалежності, побажав «мирного неба» та запевнив, що білорусь «і далі продовжуватиме виступати за збереження дружніх контактів із сусідньою країною».
В Офісі президента України Володимира Зеленського таке привітання з боку лукашенка назвали «клоунадою, просякнутою кров’ю».
3 вересня білоруси розгорнули біля кордонів з Україною ЗРК С-300, «Гради» та САУ.
.