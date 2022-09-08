Росіяни створили фейковий сайт Зеленського

Росіяни створили фейковий сайт Зеленськогоhttps://racurs.ua/ua/n174550-rosiyany-stvoryly-feykovyy-sayt-zelenskogo.htmlРакурс
Російські спецслужби створили фейковий сайт для дискредитації президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи
7 вересня зʼявився такий сайт для німецької аудиторії, його мали запустити 30 вересня. Сайт схожий на шахрайський, який створили для привласнення грошей під виглядом «фонду допомоги Україні».
DW нещодавно повідомляла про хвилю фейкових сайтів у ФРН. Вони імітують відомі медіабренди і служать трансляторами для нової хвилі фейкових новин і російської пропаганди.
Імітація веб-сайтів і розповсюдження фейкових новин і пропаганди через нібито авторитетні засоби масової інформації, чиї бренди неправомірно використовуються — такого ніколи раніше не спостерігалося в Німеччині, — каже експерт Фелікс Картте, голова ініціативи Reset, громадської організації, яка виступає за демократичне регулювання технологічних концернів.
Журналіст Ларс Вінанд, який викрив нещодавню проросійську дезінформаційну кампанію у своїй статті для t-online, знайшов понад 30 таких фейкових сайтів. Порталу вдалося відносно швидко покласти край цьому неподобству.
Ми помітили це 26 серпня і негайно написали хостингу в Нідерландах. Цей сайт зник 29 серпня, — розповів Вінанд у розмові з DW. — Однак незабаром після цього він знову з’явився з хостингом у Колумбії.
Однак і там сайт також було заблоковано на тривалий час.
Моїм колегам вдалося вирішити це за допомогою постачальника ІТ-послуг Cloudflare і компанії, в якій було зареєстровано сайт, — розповів Вінанд.
Багатьом медіа не вдаються спроби отримати контакт зловмисників. Оскільки підроблені веб-сайти принципово ніколи не мають вихідних даних, на них немає й адрес та контактних осіб, пояснює Вінанд. А судитися з компаніями, що надають послуги хостингу за межами Європи, зазвичай безперспективно.