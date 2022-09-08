Знищений ЗСУ Дарʼївський міст на Херсонщині поєднував північне і південне угруповання армії рф в Україні

Знищений ЗСУ Дарʼївський міст на Херсонщині поєднував північне і південне угруповання росіян в Україні

https://racurs.ua/ua/n174549-znyschenyy-zsu-dar-yivskyy-mist-na-hersonschyni-poiednuvav-pivnichne-i-pivdenne-ugrupovannya.html

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Знищена Збройними силами України понтонна переправа окупантів поблизу Дарʼївського мосту на Херсонщині була одним з основних маршрутів між північним і південним угрупованнями російських військ.

Про це написала 8 вересня у новому звіті розвідка Великої Британії.

Росіяни навели переправу після серйозного пошкодження автомобільного мосту.

Супутникові фото знищеного понтонного моста через Інгулець зробив апарат Planet Labs. На них помітні значні пошкодження самого Дар’ївського мосту, поруч з яким окупанти звели понтонну переправу. Раніше про успішні операції Збойних сил України на південному напрямку, повідомляло Оперативне командування «Південь».

На фото окрім зруйнованого понтонного та пошкодженого Дар’ївського мостів можна побачити пошкодження будівлі біля річкового причалу, де з початку повномасштабного вторгнення росії стоїть неідентифіковане судно. Приблизно за 250 м від переправи супутник також зафіксував скупчення військової техніки путінської армії та велику кількість окопів.

26 серпня Збройні сили України «зупинили експлуатацію» Дар’ївського мосту на Херсонщині. Дар’ївський міст — це міст через річку Інгулець біля села Дар’ївка Херсонського району Херсонської області на автошляху E58.