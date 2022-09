Етнічна українка претендує на посаду генсека НАТО

Віце-прем'єр Канади українського походження Христя Фріланд може стати новим генеральним секретарем НАТО.

Про це із посиланням на власні джерела пише CBC News.

Щонайменше чотири різні джерела — в Оттаві, Вашингтоні та Брюсселі, де знаходиться штаб-квартира НАТО, — сказали, що Фріланд вже кілька місяців обговорюють у міжнародних оборонних та безпекових колах як можливу наступницю чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга, йдеться у матеріалі.

Сама Фріланд ухилилася від прямого запитання про свою кандидатуру, зазначивши, що вона «вже має дві роботи» (сумісництво нею посади віце-прем'єр-міністра Канади та міністерки фінансів країни).

Фріланд — канадська письменниця, журналістка і політична діячка, заступниця прем'єр-міністра Канади з 20 листопада 2019, міністр фінансів Канади з 18 серпня 2020 року.

Її батько, Дональд Фріланд, був адвокатом і членом Ліберальної партії Канади. Мати, Галина Хом’як (1946—2007), українка за походженням, народилася після війни в Німеччині у таборі для біженців, теж була адвокаткою і 1988 року балотувалася на виборах в окрузі Едмонтон-Страткона від Нової демократичної партії.

Батько Галини, Михайло Хом’як, був журналістом-політемігрантом, а її сестра, Христина, вийшла заміж за історика-марксиста Джона Пола Химку. Фріланд розпочинала свою журналістську кар'єру в Україні як стрингер Financial Times, The Washington Post і The Economist. Пізніше вона працювала у Financial Times у Лондоні заступницею редактора, редакторкою британських новин, очільницею московського бюро, кореспонденткою у Східній Європі, редакторкою вікенд-видання та редакторкою FT.com.

З 1999 до 2001 року Фріланд працювала заступницею редактора канадської газети Globe and Mail, після чого обійняла посаду керівного директора Financial Times у США. У березні 2010 року Фріланд перейшла на посаду редактора в Thomson Reuters, а у квітні 2011-го стала редакторкою Thomson Reuters Digital. Фріланд також була щотижневим оглядачем у Globe і Mail.

Працюючи у Thomson Reuters на посаді керівного директора та редактора відділу споживчих новин, оголосила про звільнення і рішення розпочати політичну кар'єру.