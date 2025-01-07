Літак Air Canada Express здійснив жорстку посадку в Галіфаксі через проблему з шасі

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Літак Air Canada Express здійснив жорстку посадку в Галіфаксі через проблему з шасі.

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Про це пише уранці 7 січня Fox Business.

Інцидент стався близько 21:30 28 грудня. Рейс 2259 прибув із Сент-Джонса у провінції Ньюфаундленд і Лабрадор до аеропорту «Галіфакс-Стенфілд» у провінції Нова Шотландія, — йдеться у матеріалі.

Один з пасажирів літака, Ейден О’Каллаган, розповів журналістам, що літак занесло на злітно-посадковій смузі. Інша пасажирка, Ніккі Валентайн, додала, що люди в салоні почули звук, «схожий на автомобільну аварію», і крило літака разом із двигуном почало ковзати по бетону.

Згодом представник авіакомпанії підтвердив CBC News, що після посадки у літака «виникла підозра на несправність шасі».

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У літаку перебували 73 пасажири, кількість членів екіпажу наразі невідома. За годину після посадки в аеропорту повідомили, що усі пасажири залишили літак.

Загиблих внаслідок жорсткої посадки немає, пасажири відбулися легкими травмами. Зокрема, О’Каллаган поскаржився на струс мозку і забої.