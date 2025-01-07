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Самолет Air Canada Express совершил жесткую посадку в Галифаксе из-за проблемы с шасси
Крыло скользило по полосе — в Канаде самолет совершил жесткую посадку из-за проблемы с шасси (ВИДЕО)https://racurs.ua/n202894-krylo-skolzilo-po-polose-v-kanade-samolet-sovershil-jestkuu-posadku-iz-za-problemy-s-shassi.htmlРакурс
Літак Air Canada Express здійснив жорстку посадку в Галіфаксі через проблему з шасі.
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Про це пише уранці 7 січня Fox Business.
Інцидент стався близько 21:30 28 грудня. Рейс 2259 прибув із Сент-Джонса у провінції Ньюфаундленд і Лабрадор до аеропорту «Галіфакс-Стенфілд» у провінції Нова Шотландія, — йдеться у матеріалі.
Один з пасажирів літака, Ейден О’Каллаган, розповів журналістам, що літак занесло на злітно-посадковій смузі. Інша пасажирка, Ніккі Валентайн, додала, що люди в салоні почули звук, «схожий на автомобільну аварію», і крило літака разом із двигуном почало ковзати по бетону.
Згодом представник авіакомпанії підтвердив CBC News, що після посадки у літака «виникла підозра на несправність шасі».
У літаку перебували 73 пасажири, кількість членів екіпажу наразі невідома. За годину після посадки в аеропорту повідомили, що усі пасажири залишили літак.
Загиблих внаслідок жорсткої посадки немає, пасажири відбулися легкими травмами. Зокрема, О’Каллаган поскаржився на струс мозку і забої.
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