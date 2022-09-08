Россияне создали фейковый сайт Зеленского

https://racurs.ua/n174550-rossiyane-sozdali-feykovyy-sayt-zelenskogo.html

Ракурс

Російські спецслужби створили фейковий сайт для дискредитації президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи

7 вересня зʼявився такий сайт для німецької аудиторії, його мали запустити 30 вересня. Сайт схожий на шахрайський, який створили для привласнення грошей під виглядом «фонду допомоги Україні».

DW нещодавно повідомляла про хвилю фейкових сайтів у ФРН. Вони імітують відомі медіабренди та служать трансляторами для нової хвилі фейкових новин і російської пропаганди.