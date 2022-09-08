Наступ України може закінчитись «обміном територією» на лінії фронту - Die Zeit

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Вже 10 днів українські сили на півдні атакують території, окуповані росією. На північному сході вони також скористалися слабкістю ворога і почали наступати на російські позиції в Харківській області.

Але з іншого боку, на Донбасі, де російські загарбники хочуть захопити більше території, фронт залишається майже замороженим.

Видання Die Zeit прогнозує, що наступ України може закінчитись «обміном територією» на лінії фронту.

Почавши наступ на півдні, українська армія змусила росію перенаправити велику кількість своїх підрозділів на цей напрямок. Тепер на інших ділянках фронту солдатів не вистачає. Тож українські сили почали наступ в Харківській області і поблизу Балаклії російські війська були змушені відступити за річки Сіверський Донець і Середня.

росія наразі під тиском на двох фронтах одночасно. Втім, українські сили не змогли добитися великих успіхів на півдні.

Армія України націлилася на Херсон, який досі лишається під російською окупацією. Там російські сили майже повністю відрізані від своєї армії, оскільки українські військові знищили кілька важливих мостів і придушили спроби загарбників перейти Дніпро по понтонних переправах.

Якщо виснаження російських сил через знищення ліній забезпечення досягне успіху, тоді визволення Херсона буде реалістичним, — сказав колишній керівник апарату Федерального міністерства оборони ФРН і голова Фонду Конрада Аденауера в Києві Ніко Ланге.

Втім, він застеріг від передчасних висновків, бо протяжність фронту надзвичайно велика.

Також залишається незрозумілим, на скільки масштабна наступальна операція України. Кілька тижнів тому представники українського уряду оголосили про інтенсивні наступальні дії. Хоча в Херсонській області успіхи української армії були досить обмеженими.

Це не великий контрнаступ, але успішне просування вперед, яке створило проблеми для росіян, — сказав Ланге.

Армія України без переваги в небі чи великої кількості військ на суходолі намагається оточити російські сили та відрізати їх від ліній забезпечення.

армія рф перенаправила частину своїх військ з Донбасу на південь, щоб збудувати три лінії оборони в Херсонській області. Тому українським підрозділам зараз важко прорватися через них. Також у російських сил, попри всі проблеми, досі більше солдатів і важкої зброї.

Німецьке видання вважає, що ситуація для українських захисників на Донбасі стає дедалі гіршою. Хоча впродовж останніх тижнів на цьому напрямку бої були не такими інтенсивними.